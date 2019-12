AVELLINO. A SANTO STEFANO SI RIDE CON VINCENZO SALEMME GRANDE ATTESA PER “CON TUTTO IL CUORE” LA NUOVA COMMEDIA DELL’ATTORE NAPOLETANO

Imperdibile appuntamento al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino con la pungente comicità di Vincenzo Salemme. L’appuntamento è per giovedì 26 dicembre alle 18.00 e venerdì 27 dicembre alle 21.00.

“Con tutto il cuore” è il titolo della nuova esilarante commediadell’instancabile e poliedrico attore napoletano e della sua affiatata e bizzarra compagnia.

Al centro della vicenda c’è il mite insegnante di lettere antiche Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore, senza sapere che l’organo proviene da un feroce delinquente, morto ucciso, il quale ha espresso, come ultima volontà, quella di essere vendicato da colui che riceverà in dono il suo cuore.

Una situazione davvero insostenibile per un uomo che già subisce le angherie di una ex moglie e del suo nuovo compagno ed è troppo remissivo con la figlia ventenne che vive in casa con lui. Ottavio Camaldoli che, tra le altre cose, si fa abbindolare da un finto infermiere e da una finta governante indiana.

Il povero Ottavio però non ha nessuna intenzione di trasformarsi in assassino. Il caso lo costringerà a fare delle scelte, rivelando la nostra natura più profonda.

