AVELLINO. Al via gli “Aperitivi per i Diritti”

Al via gli Aperitivi per i Diritti, 6 appuntamenti itineranti che toccheranno diversi luoghi delle Provincia di Avellino, si partirà con il primo appuntamento martedì 29 giugno presso la Casina del Principe ad Avellino con un incontro sul Programma Erasmus Plus.

Sei incontri dal 29 giugno al 22 luglio, aperti alla comunità per promuovere la conoscenza dei diritti e delle opportunità per i cittadini, per promuovere la conoscenza dei diritti e delle opportunità per i cittadini.

Gli Aperitivi dei Diritti rientrano nel progetto “Praticare Diritti, diventare cittadini” è un progetto promosso da Arci Campania APS e Simposio Immigrati ODV in collaborazione con ACLI Campania-CAF, ACLI Benevento-Patronato, ACLI Regionale.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le “Agorà della cittadinanza” sono uno spazio fisico e culturale aperto alla comunità dove è possibile aiutare gli altri, organizzare iniziative, praticare cittadinanza attiva. Attive in 3 province della Campania: Avellino, Benevento e Caserta.

Nello specifico gli obiettivi del progetto sono: la promozione delle pari opportunità di società più giuste, pacifiche e inclusive; ridurre le disuguaglianze lottando contro i fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; sviluppare e rafforzare la cittadinanza attiva, la legalità, la corresponsabilità attraverso la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ma, soprattutto, attraverso l’aiuto reciproco.

Per info: avellinoagora@gmail.com fb:agoradellacittadinanza

