AVELLINO. Alla riunione del Piano di Zona A5 dei servizi sociali presente anche il rappresentante del Movimento italiano disabili

Soddisfatto il Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito per la riunione tenutasi ieri pomeriggio in modalità remoto del tavolo di concertazione delll’Ambito del Piano di Zona A5 dei servizi sociali dove come rappresentante del Mid ho potuto affermare che “il Consorzio A5 rappresenta un fiore all’occhiello nell’ambito dei piani di zona territoriali” e proprio in questa occasione ho potuto e avuto occasione di proporre finalmente un maggiore coinvolgimento delle associazioni e delle realtà organizzate di cittadini con disabilità sul territorio.

Sulla proposta proprio il Direttore d’ambito Carmine De Blasio ha espresso ampio favore ala collaborazione continuativa con le associazioni del territorio in tutte le forme possibili e su tutti i servizi a disposizione del piano, come pure è avvenuto fa sapere nel periodo del lockdown .

in ultimo dall’ambito il direttore De Blasio fa sapere che a breve verrà fissato un nuovo appuntamento per fare il punto su tutti i servizi e le prestazioni erogate nell’ambito della disabilità non solo con noi ma anche con tutte le altre realtà che si occupano di disabilità .

Il Coordinatore Regione Campania afferma: la nostra presenza all’interno dei tavoli di concertazione dei Piani di Zona vuole essere da monito a tutti per avvicinare quanto più possibile i cittadini con disabilità e le realtà da essi costituiti

adsense – Responsive – Post Articolo