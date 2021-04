AVELLINO. All’ospedale Moscati oggi altre tre vittime per Covid

Sono deceduti questa mattina, nel Covid Hospital dell’Azienda Moscati, tre pazienti: una donna di 59 anni di Avellino, ricoverata dal 17 marzo e in terapia intensiva dal 24; una paziente di 64 anni di Roccabascerana (Av), ricoverata dal 15 marzo e in terapia intensiva dal 22; un paziente di 91 anni di Taurasi (Av), ricoverato dal 4 aprile in terapia subintensiva. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 76 pazienti: 10 in terapia intensiva, 29 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 10 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell’Unità operativa di Geriatria e 8 nel plesso ospedaliero di Solofra.

