AVELLINO. Ancora disordini in centro, per questioni di viabilità volano calci e pugni

Una rissa si è verificata ieri sera nel centro di Avellino per motivi di viabilità. Il tutto è avvenuto in via Luigi Amabile dove un 41enne e un 22 sono venuti alle mani. Il tutto davanti a decine di automobilisti che ha mandato in tilt il traffico del sabato sera nel cuore del capoluogo irpino e solo l’intervento rapido degli agenti della Polizia municipale, già in zona per controlli, ha evitato il peggio. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a bloccare e identificare i contendenti. Sul posto anche un’ambulanza. I protagonisti si sono affrontati a suon di calci e pugni senza esclusione di colpi.

