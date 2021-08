AVELLINO. Apre a settembre al corso Europa la storica barberia “I Casoria”

Aprirà ad Avellino, al Corso Europa 180, la storica barberia ” I Casoria”, nata il 1991 a TUFINO e fondata da Antonio Casoria, poi affiancato dai due suoi figli Pasquale e Manuel. Nel 2017 un nuovo salone a VISCIANO in Piazza D’Elia dove è stato un altro successo. Grazie al loro staff, all’avanguardia con i tempi, nel frattempo arriva anche il taglio di tendenza che Pasquale lo ha battezzato il “4k” . Non c’è due senza tre, ecco quindi ad Avellino la prossima apertura prevista per il 12 settembre.

adsense – Responsive – Post Articolo