AVELLINO. Architettura e fotografia, il valore espresso dalle periferie

Si è tenuto nel pomeriggio, in modalità webinar, l’incontro organizzato dall’ordine degli Architetti della provincia di Avellino sul tema: “Aree periferiche. Avellino: dicotomia di funzioni e valori”. Ha aperto l’evento Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti irpini che ha sottolineato che quello odierno è anche l’ultimo di una serie di incontri organizzati dal Consiglio provinciale uscente degli architetti, che in particolare durante l’ultimo anno caratterizzato dal covid-19, attraverso la modalità webinar, ha consentito agli iscritti di continuare a sentirsi comunità. Ha introdotto l’appuntamento Eleonora Dionisio, responsabile della commissione cultura che ha immaginato di attirare con gli autorevoli interlocutori presenti, l’attenzione verso la periferia, perché la qualità architettonica è possibile ricercarla ed attuarla non solo al centro delle città. Sono intervenuti il prof. Armando Montefusco, storico di Avellino, che ha illustrato in maniera appassionata la storia della città attraverso le sue evoluzioni planimetriche. Il prof. Mario Ferrara, docente di architettura dell’università di Napoli, esperto di fotografia, che ha illustrato con uno sguardo collettivo, partendo da un lavoro frutto di un workoshop, il quartiere San Tommaso di Avellino o “Madonnella”, visto da varie angolazioni. Ha concluso l’incontro l’arch. Ugo Tomasone, già assessore all’urbanistica di Avellino, che ha illustrato tre interventi di riqualificazione della città che lo hanno visto protagonista nella programmazione: il quartiere Valle, l’intervento di Quattrograna Ovest e quello di Via Francesco Tedesco. Tomasone ha auspicato, nell’ottica di una continuità amministrativa, che il lavoro preparatorio svolto durante il suo periodo di assessorato possa essere portato a termine dalle amministrazioni che si susseguiranno.

