AVELLINO. Aumento ingiustificato di strumenti di prevenzione, la denuncia del Movimento Italiano disabili

Il Movimento Italiano Disabili attraverso il Vice Coordinatore Campania Giovanni Esposito attraverso questo comunicato avendo registrato l’aumento notevole ingiustificato e del prezzo dei disinfettanti mani e delle mascherine monouso quali strumenti di prevenzione, chiede agli organi preposti di competenza e a chi si occupa di tutelare la sanità pubblica Asl la distribuzione e messa in dotazione gratuita ai cittadini tutti di tali presidi necessari e indispensabili in questo momento di pandemia dichiarata anche dall’OMS Organizzazione Mondiale Sanità .

Il mio appello lo rivolgo anche alle istituzioni politiche e sanitarie della Regione e dello stato che in questo preciso momento anomalo devono mettere in campo ogni azione necessaria a contrastare i rischi soprattutto in termini di igiene e salute pubblica di chi già vive una difficoltà.

Desidero anche appellarmi alla politica cittadina e regionale oltre che di governo affinchè vengano messe in campo misure e azioni concrete di garanzia e supporto per titolari di esercizi commerciali soggetti di chiusure a causa dell’emergenza che devono fronteggiare spese di fitto e consumi.

Vice Coordinatore Movimento Italiano Disabili

Esposito Giovanni

