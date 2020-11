AVELLINO. Auto con due anziani coniugi finisce contro muretti antistanti il palazzo dove risiedono.

I Vigili Del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 3 novembre, sono intervenuti in via Francesco Tedesco, nel popoloso quartiere della Ferrovia, per un incidente stradale che ha visto protagonisti due anziani coniugi, i quali sono finiti con la loro auto su due muretti antistanti il palazzo dove risiedono. La donna è rimasta bloccata in auto, e dopo averla liberata è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento di una seconda squadra con l’autogru.

