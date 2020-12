Intorno alle ore 22’30 di ieri 9 dicembre , i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in centro città, e più precisamente in via Serafino Soldi, per un incendio che ha interessato un cumulo di rifiuti di un condominio del posto. Il tempestivo intervento di una squadra dal Comando di via Zigarelli, ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare guai maggiori.

adsense – Responsive – Post Articolo