Avellino (Av):Tonino Aufiero il volto nuovo della ripartenza di Forza Italia in Provincia di Avellino

Il partito di Forza Italia in Provincia di Avellino è ormai una” locomotiva” avviata verso la ripartenza in una nuova primavera politica. Il neo Commissario provinciale europarlamentare Martusciello ha trovato il suo trediunion nella persona di Tonino Aufiero ex Sindaco di Pratola Serra, politico locale che durante il decennio di mandato amministrativo nel Comune Irpino, ha davvero rivoltato come un calzino il suo territorio portando una capillare trasformazione a livello di opere pubbliche, a livello socio-culturale ed amministrativo. Dunque tutto rinasce dal basso, dalle fondamenta, dal territorio, dalle comunità come nell’idea dell’europarlamentare Martusciello, ma soprattutto nel modus operandi di Aufiero. Tanti infatti i contatti da parte dell’ex Sindaco di Pratola Serra con Sindaci, cittadini e rappresentati irpini ” per iniziare a gettare le basi verso un progetto di lunga veduta” come lui stesso asserisce. Un lavoro immane che ha deciso di intraprendere Aufiero” dobbiamo costruire le cose dalle fondamenta se vogliamo ottenere qualcosa di importante “, questo nella sua visione. Aufiero sa che per raggiungere grandi traguardi bisogna avere la lungimiranza temporale. La sua storia politica comunale ce lo insegna. Ed interloquiendo con lui ben si capisce che non sarà un meteora, oppure una semplice comparsa la sua. I suoi principi politici, le sue idee sul futuro attuale e prossimo sono davvero molto chiare.

adsense – Responsive – Post Articolo