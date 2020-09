Avellino. Benessere animale e rispetto per gli amici a 4 zampe

Il giorno 25 settembre le guardie giurate ambientali e zoofile appartenenti al Nucleo Guardie Avellino dell’Accademia Kronos procedevano ad un controllo in un paese dell’Alta Valle del Selein provincia di Avellino, di tre cani (due pastori tedeschi ed un meticcio) individuati in un’area adibita al pascolo di animali. I cani risultavano essere legati agli alberi con funi e catene senza alcun riparo dalla pioggia battente e senza tenere conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.

Nel corso del controllo è emerso che i tre cani erano sprovvisti del microchip obbligatorio e della iscrizione all’anagrafe canina. Il pastore, sopraggiunto sul posto, ammetteva la proprietà degli animali.

Sulla stessa area di pascolo erano presenti anche tre cani di razza maremmana, due dei quali con le orecchie tagliate di cui non si è riusciti a risalire alla proprietà.

Le operazioni di ispezione e di accertamento si concludevano con la contestazione al pastore della violazione amministrativa per l’assenza di microchip e mancata iscrizione all’anagrafe canina e comminata la sanzione di €. 600,00

Quanto accertato e documentato veniva trasmesso alla ASL Servizio Veterinario Competente per ulteriori accertamenti sul benessere dei cani.

La presenza di cani presso greggi e mandrie è fondamentale per la gestione del bestiame, ed in alcuni casi, unico baluardo etico contro l’attacco di animali selvatici. Un cane pastore riesce a sventare un attacco di lupi senza ricorrere all’uso delle armi contro questi ultimi. E’ un rimedio efficace che viene utilizzato da secoli.

Fatta questa doverosa premessa è importante precisare che tutti gli animali godono del diritto ad un’esistenza dignitosa e non essere sottoposti a maltrattamenti di nessun genere. Un cane pastore è un ottimo collaboratore, che deve essere rispettato in quanto tale. Tenere legato un cane, all’adiaccio, esposto agli agenti atmosferici, non è eticamente sopportabile.

Le guardie giurate dell’Academia Kronos Avellino, si battono per il rispetto dell’ambiente, della natura e degli animali con un costante monitoraggio del territorio, a supporto anche delle forze dell’ordine.

Ci appelliamo a tutti, affinché ci segnialiate abusi, maltrattamenti di animali o inquinamento e nello stesso tempo vi invitiamo ad aderire ad Accademia Kronos per aiutarci a preservare il benessere del territorio e degli animali.

