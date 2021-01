Avellino. Boom di iscrizioni presso l’I.T.T. “G. Dorso”: 226 nuovi alunni per il prossimo anno scolastico.

226 i nuovi iscritti presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di

Avellino diretto dalla prof.ssa Gabriella Pellegrini. Anche quest’anno infatti si è

ripetuto un forte incremento degli iscritti registrando una crescita diffusa in

tutti gli indirizzi: 47 per meccanica e meccatronica, 19 per elettronica, 18 per

logistica e trasporti, 32 per biotecnologie sanitarie e ben 110 per informatica e

telecomunicazioni.

Il calo demografico che si è registrato in tutta la provincia di Avellino, non ha

per niente scalfito l’andamento di crescita per l’I.T.T. Dorso. La dirigente

attraverso un messaggio, ha voluto ringraziare tutto il corpo docente della

scuola e, ovviamente, tutte le famiglie che hanno dato fiducia all’istituto

tecnico tecnologico, orami fiore all’occhiello dell’istruzione di tutta la provincia

di Avellino.

“Tantissime iscrizioni per il prossimo anno scolastico: 226. – ha detto la

professoressa Pellegrini – Grazie a tutti

coloro che hanno riposto fiducia

nell’Istituto Tecnico Tecnologico “Guido Dorso” di Avellino. L’ottimo risultato,

nonostante il periodo di difficoltà legato alla pandemia, evidenzia la qualità

della nostra offerta formativa, garantita dal notevole “lavoro di squadra” e

dall’attenzione alla relazione educativa da parte di tutti.

Un motivo per

impegnarci

ancora di più”.

adsense – Responsive – Post Articolo