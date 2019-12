AVELLINO. Botti di fine anno vietati, pronte multe per chi non rispetta l’ordinanza del sindaco

Botti di fine anno e fuochi d’artificio pericolosi vietati anche ad Avellino, per la lunga notte di San Silvestro. Più ore di divieto assoluto sono scattate sul territorio cittadino, su diretta disposizione del primo cittadino. Il sindaco Gianluca Festa ha emanato l’ordinanza numero 618 in giornata. Un provvedimento pubblicato da poche ore sull’albo pretorio, per comunicare ai cittadini il divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere sul territorio comunale. Il divieto scatterà domani sera, 31 dicembre, alle ore 21 e resterà in vigore fino alle ore 3 del primo gennaio. E ci saranno multe salate per chi non rispetterà le regole, fino a 500 euro.

