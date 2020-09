Avellino. Caldoro alla presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia. VIDEO

Questa mattina, presso l’ “Hotel de la Ville” si è tenuta, in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre, la conferenza stampa di presentazione dei candidati irpini di Fratelli d’Italia. I 4 candidati Colucci, D’Ercole, Sorrentino e Castiglione hanno avuto modo di farsi conoscere e di rispondere alle domande dei giornalisti presenti. A fare gli onori di casa il senatore Iannone e il professore Marenghi. Il candidato alla Presidenza della Regione Campania, l’ onorevole Stefano Caldoro ha illustrato i punti cardine del programma della coalizione di destra, non lesinando qualche stoccata agli avversari.

Non si è sottratto a nessuna domanda.

– Onorevole perché i cittadini campani dovrebbero ridare fiducia a Caldoro?

“L’ attuale sistema va combattuto, De Luca non ha fatto nulla in 5 anni; la Campania è ultima in Italia per tasso di povertà ed è indicata dall’Europa come la regione europea a più alto rischio di povertà. La vicenda dei trasporti è nota. La politica della sanità, che non funziona, è la politica clientelare, la politica dell’ amico dell’ amico e ciò ha portato il risultato di avere le liste d’attesa più lunghe d’Italia e in più si devono pagare le prestazioni e molte persone non hanno la possibilità di farlo. Un fallimento dei 5 anni che aveva sentenziato la Giunta De Luca come la meno gradita d’Italia, con meno 14 punti, poi il COVID ha cambiato un po’ le cose, ma il COVID è una situazione di cui avremo modo di scoprire la verità di chi si è finto un eroe di guerra o era in fureria”.



(Lucia Carullo)

