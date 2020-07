Avellino campione d’Italia 2018-2019, dal 25 luglio in vendita la bottiglia ricordo realizzata da Vini De Stefano e Niccolò Dondoni.

Una bottiglia di Irpinia Campi Taurasini DOC della cantina De Stefano, un lupo sullo sfondo dell’etichetta e due grandi passioni che si fondono per celebrare l’Irpinia e il fantastico anno sportivo 2018/2019 dell’US Avellino 1912. Vini De Stefano e l’ex calciatore dell’Avellino, Niccolò Dondoni, insieme per lanciare la bottiglia “Avellino campione d’Italia 2018/19”, un rosso che esalta il palato e fissa nei ricordi un pezzo di storia del calcio avellinese, la promozione dei lupi dalla serie D.

Dal pomeriggio di sabato 25 luglio, nel punto vendita di Vini De Stefano a Contrada (AV), in via Nazionale 24, sarà possibile acquistare la bellissima bottiglia ricordo “Avellino campione d’Italia 2018/19”, con un’etichetta personalizzata, realizzata dalla cantina irpina appositamente per l’iniziativa ideata dall’amico Dondoni, all’interno del suo progetto Aggettivinum, per celebrare la promozione, i compagni di squadra, i tifosi e una terra ospitale come l’Irpinia.

Quella tra il giovane imprenditore Francesco De Stefano e l’ex calciatore dell’Avellino, che ha deciso di investire nell’enologia, è un’amicizia nata per caso e cresciuta nel tempo grazie alla condivisione di passioni comuni, il vino e l’US Avellino. Oltre che dall’amore di entrambi per il made in Irpinia, terra che dà vita alle ottime uve dalle quali nascono i vini De Stefano e che ha regalato a Dondoni una calorosa ospitalità durante la sua permanenza nella squadra del capoluogo.

“Siamo onorati di aver partecipato a questo bellissimo progetto – dice Francesco De Stefano -. Ringrazio l’amico Niccolò Dondoni per aver scelto la nostra cantina per celebrare il suo forte legame con la nostra terra. Una collaborazione che ci rende orgogliosi e che sicuramente non terminerà qui”.

