Avellino. Campo Genova base per l’emergenza Coronavirus.

Con l’Ordinanza di questa mattina Campo Genova diventerà la base, compresi gli annessi parcheggi, per l’emergenza Covid-19.

Saranno garantiti ” servizi essenziali per le fasce di popolazione particolarmente deboli, quali la distribuzione, la preparazione e la somministrazione di alimenti, la distribuzione di prodotti igienizzanti e di dispositivi di protezione, l’effettuazione di test rapidi per il Covid-19 e l’erogazione di ogni servizio che dovesse rendersi necessario in considerazione dell’emergenza”. Si legge anche che sarà da “destinare il centro sociale Della Porta quale supporto logistico”.

