AVELLINO. Commissione Comunale per la valutazione delle domande per la formazione graduatoria alloggi ERP

Riprendono, nelle sede del Comando di Polizia Municipale di Avellino, dopo il lockdown i lavori della commissione comunale presieduta dal presidente, il Dott. Michele Arvonio e dai sindacati FEDER.CASA SAI-CISAL SICET- C.I.S.L. SUNIA- CGIL UNIAT- U.I.L. per la valutazione delle domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione degli alloggi erp e la formazione di una graduatoria.

L’ultimo bando pubblicato dal Comune, ad integrazione della graduatoria del bando del 30 marzo 2006, risale a luglio 2011.

La Commissione Comunale ha intenzione di terminare i lavori entro il prossimo 30 giugno e di inoltrare , atteso che le domande finora esaminate sono circa 350, la graduatoria provvisoria alla competente Commissione Provinciale.

