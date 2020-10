Con Provvedimento n. 79 del 07-10-2020 il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi, assistito dal segretario generale, dott.ssa Monica Cinque, ha adottato il Provvedimento con cui è stato concesso il Patrocinio morale al progetto denominato “OLTRE” rivolto alla parità di genere, alla lotta agli stereotipi e all’inclusività sociale, promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, avv. Vincenza Luciano. Nel fare ciò il Presidente ha ricordato: che il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale rientra tra le funzioni fondamentali della Provincia; che nella sezione strategica del documento Unico di Programmazione, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 79 del 23.07.2020, tra le strategie da porre in campo in riferimento alla richiamata funzione, rientrano le attività programmate dalla Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, avv. Vincenza Luciano; che il Piano delle attività per l’anno 2020 della Consigliera di Parità prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto denominato “OLTRE”; che la finalità del progetto, diretto agli alunni degli istituti scolastici è quello di mantenere e sviluppare il tema della parità di genere e della lotta alle discriminazioni, con particolare riferimento al mondo del lavoro, in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione nonché del Codice per le Pari Opportunità approvato con D.Lgs. n. 198/2006; che al progetto hanno aderito i seguenti Comuni della Provincia:

Torella dei Lombardi – Conza della Campania – Fontanarosa – Venticano – Montemarano – Altavilla Irpina – Santa Lucia di Serino – Cassano Irpino – Contrada – Atripalda – Villanova del Battista – Candida – Mercogliano – Teora e Lapio.

adsense – Responsive – Post Articolo