AVELLINO. Confesercenti, domenica l’assemblea per il rinnovo degli organismi dirigenti

E’ tempo di bilanci e di rinnovo degli organismi dirigenti alla Confesercenti provinciale di Avellino. Domenica 26 giugno, alle 10, presso il Grand Hotel Irpinia, in via Rivarano a Mercogliano (Av), si terrà l’assemblea elettiva dell’associazione di categoria, guidata da Giuseppe Marinelli.

All’appuntamento parteciperà, in collegamento remoto, Gaetano Di Pietro, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Confesercenti.

Dopo una fase difficile e delicata per l’economia locale e dell’intero Paese, a causa dell’emergenza sanitaria e delle chiusure che si sono rese necessarie, nella quale la comunità tutta è stata messa a dura prova, è tempo di guardare in avanti con fiducia, con l’obiettivo di rilanciare le attività imprenditoriali ed in particolare il commercio.

La Confesercenti provinciale di Avellino, coerentemente con l’impegno profuso sul territorio in tutti questi anni, non ha fatto mancare la propria presenza attiva, anche in un passaggio così complicato ed incerto, raccogliendo le legittime preoccupazioni ed istanze degli operatori e dei lavoratori del settore terziario, confrontandosi in maniera responsabile e propositiva con le istituzioni.

“Oggi guardiamo al futuro – ha affermato il presidente provinciale, Giuseppe Marinelli – con determinazione e spirito costruttivo, forti di un’esperienza maturata sul campo, in tutti i contesti, e consapevoli che la crescita del commercio e dei servizi è uno dei principali elementi di sviluppo del territorio. Siamo quindi pronti a mettere in essere progetti ambiziosi, che renderanno sempre più protagoniste le imprese e le piccole attività autonome, in un disegno di riorganizzazione strutturale e di crescita delle aree interne e del Mezzogiorno. In questa sfida importante e per nulla semplice, gli associati a Confesercenti e le nuove leve imprenditoriali troveranno un riferimento sicuro, anche grazie alla rete di supporto di cui disponiamo”.

