AVELLINO. Consegnato le benemerenze al personale operativo dei Vigili del Fuoco collocato a riposo

Oggi 29 gennaio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, nel pieno rispetto ed in conformità alla normativa emergenziale COVID-19, il Comandante Ing. Mario Bellizzi ha consegnato le benemerenze al personale operativo collocato a riposo per raggiunti limiti di età durante lo scorso anno 2020. A ricevere le benemerenze fatte giungere dal superiore Ministero, sono stati:

Direttore vice dirigente dott.ing. PASQUA DOMENICO,

Ispettore antincendi ROMANO COSIMO,

Capo Reparto DI DIO BENEDETTO,

Capo Reparto MATARAZZO EMILIO,

Capo Reparto CACCAVALE GIOVANNI.

Il Comandante, con l’occasione ha espresso agli interessati il vivo compiacimento dell’Amministrazione per l’impegno profuso al servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

adsense – Responsive – Post Articolo