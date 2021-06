Legione Carabinieri Campania

Comando Provinciale Avellino

AVELLINO – CONTRASTO AI FURTI. SORPRESI IN ATTEGGIAMENTO SOSPETTO NEI PRESSI DELL’UFFICIO POSTALE: TRE SENZA FISSA DIMORA BLOCCATI DAI CARABINIERI E ALLONTANATI CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, come disposto dal Comando Provinciale di Avellino, l’attività di controllo del territorio soprattutto agli obiettivi sensibili della provincia ed in quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno dei furti, sia per prevenire i reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Ed ancora una volta tali servizi hanno portato i loro frutti: nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno sorpreso tre uomini che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un Ufficio Postale del capoluogo irpino.

Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

Si tratta di un 28enne, un 43enne ed un 37enne con a carico numerosi precedenti di polizia, in “trasferta” in Irpinia da fuori provincia, verosimilmente per mettere a segno dei furti.

I tre non sono stati in grado di fornire un valido motivo che giustificasse la loro presenza in quel luogo.

Condotti in Caserma per gli ulteriori accertamenti, a loro carico è dunque scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.