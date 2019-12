AVELLINO. CSV: le attività delle associazioni animano il Natale da dicembre a gennaio

È fitto di appuntamenti il calendario delle attività natalizie proposto dal CSV di Avellino. Il 21 dicembre ha inaugurato una rassegna di attività e laboratori all’insegna della condivisione e della creatività per bambini ed adulti un po’ nostalgici. L’atmosfera natalizia, è innegabile, predispone all’incontro e ai gesti gentili e le associazioni, ognuna per proprio conto, hanno voluto coinvolgere le famiglie in un momento ludico leggero e divertente, popolato da elfi e folletti e accompagnato dai colori, le canzoni e l’armonia del Natale.

Martedì 24, alla Vigilia di Natale, “una letterina per Babbo Natale” è stata scritta dai bambini di Nuova Dimensione, associazione di Contrada che, onorando una delle tradizioni più belle e longeve, hanno riempito pagine bianche colorandole di sogni. “Caro Babbo Natale”: la formula magica che accomuna i bambini di tutti i tempi ha richiamato ancora una volta i desideri più semplici e genuini, materiali, a volte, ma non sempre perché, al di là di principesse e supereroi, anche ai più piccoli stanno a cuore le cose del mondo e lo confessano senza troppi giri di parole.

“Vorrei, vorrei… Vorrei che ci fosse un Babbo Natale per tutti i bambini del mondo e che tutti i bambini del mondo potessero ogni tanto mangiare caramelle, pane e Nutella e patatine a volontà perché, anche se la mamma dice che fa male, io so che è divertente e fa sorridere. Parola di Bambino!”

CHIRS, circolo “La voce della terra”, Missione sorriso, Primavera 2000, Nel segno dell’arte, Nuova Dimensione, Aprea, Mondo Amico e Cif, attivamente presenti sul territorio per sostenere la comunità e di essa i componenti più deboli e svantaggiati, si confermano protagoniste indiscusse del contesto avellinese e lasciano per tutti uno strascico luminoso, che accompagna la chiusura dell’anno appena trascorso e, insieme, saluta quello nuovo con le migliori prospettive e un augurio sorridente che va dritto al cuore.

