Avellino, da lunedì in classe solo alunni fino alla terza media. Istituti superiori ancora in dad

Con una diretta social il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, annuncia la scelta dell’amministrazione comunale del capoluogo irpino di tenere le scuole superiori del Capoluogo chiuse anche per la prossima settimana. Altri sette giorni di dad, dunque ad Avellino, per studenti e prof delle scuole secondarie di secondo grado, che contano oltre ottimila studenti, di cui circa 5mila residenti nei comuni della provincia. “I dati del contagio da Covid ad Avellino sono buoni, ma sto firmando l’ordinanza, che terrà ancora le scuole chiuse, solo le superiori, ad Avellino, per prudenza. Il 70 per cento degli alunni viene dalla provincia, dove si registrano troppi e rischiosi cluster. Meglio aspettare ancora una settimana, poi valuteremo il da farsi”.

