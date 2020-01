AVELLINO. Domani al Conservatorio concerto di solidarietà per le Tende 2019/2020 di Avsi

Domani, venerdì 3 gennaio, Jump Music FestivAvellino. La serata, che si svolgerà alle ore 20.00 presso l’Auditorium del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino, è stata promossa dal Centro di Solidarietà “Giovanni e Massimo, per raccogliere fondi a sostegno della Campagna Tende 2019-2020 di AVSI, “Giòcati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo”. AVSI è un’organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 32 Paesi del mondo. L’ingresso è con contributo volontario a sostegno dei progetti.

