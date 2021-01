Avellino. Dopo la morte della 17enne Debora, il Liceo “Mancini” sospende le attività.

Sgomento per la morte della 17enne Debora Prisco nell’incidente di ieri a San Tommaso. La ragazza frequentava il Liceo Scientifico P. S. Mancini di Avellino. Di seguito il post di ieri

Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora.

Domani saranno sospese tutte le attività programmate per dedicarle un pensiero, una preghiera , un saluto.

Forte giunga il nostro abbraccio di cordoglio alla famiglia Prisco.

Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni e il personale tutto del Liceo Scientifico P.S. Mancini.

