AVELLINO. E’ andata in scena la decima edizione del trofeo di scherma “PuntoNetto”. Video

🔊 Ascolta l'articolo

Si è svolta domenica 26 gennaio in occasione dell’open day del liceo sportivo De Luca

di Avellino, presso la sala scherma Podjgym in via Scandone Avellino, la 10ª edizione del trofeo “PuntoNetto”di Scherma, la gara organizzata dalla pol. Podjgym Avellino con il supporto tecnico del Mspitalia e la collaborazione del Liceo Sportivo De Luca di Avellino. Presenti diverse società della Campania che hanno dato vita ad una bella giornata di scherma e sport.

Ottima presenza in gara dei piccolissimi della minischerma che hanno tirato con le armi in Plastica. Grande partecipazione nel fioretto dove si sono messi in evidenza per la pol. Podjgym

Avellino, la bravissima Stefania Vozella vincitore della gara femminile e seconda assoluta nel torneo di fioretto allievi/ragazzi ottimi anche i due allievi Isernia Matteo quinto classificato e Gaeta Ciro sesto classificato. Sempre per il fioretto categoria giovanissimi e bambini De Falco Ginevra terzo posto mentre Pagliarulo Vincenzo e Marinelli Nicolas si posizionavano al 5 e 6 posto.

La sciabola vedeva primeggiare Sofia Russo vincitore della prova che insieme a Ricci Massimo si tiravano la finale di sciabola Ottimi al secondo e terzo posto Troise Pierpaolo e Vitale Gioacchino.

Grande vittoria nella Spada assoluti per Jappelli Enrico che superava di misura in finale Majello Cecilia. Buon quarto posto per De Santis Carlo e qui o posto per Asia Gueli. Ospiti di eccezione il presidente di PuntoNetto l’ingegnere Gaetano Griso, che ha voluto essere presente insieme ai ragazzi a questa 10^ edizione del trofeo Puntonetto, presente anche il responsabile Fis Provinciale Falzo Giovanni ed il vice preside del liceo sportivo De Luca di Avellino prof. Demetrio Galano che ha portato i saluti della Preside Mariarosaria Siciliano agli atleti in gara.

Soddisfazione per il team Podjgym Avellino che ha visto i propri atleti primeggiare in un importante test prima delle gare di campionato under 14, che si disputeranno sabato 1 febbraio in Portici valevoli per le qualificazioni Nazionali.

adsense – Responsive – Post Articolo