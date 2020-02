Avellino e i suoi disagi : Sos Parcheggi

Il Vice Coordinatore Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito raccolte le segnalazioni da parte di alcuni diversamente abili segnala i disagi dovuti alla scarsa e insufficiente presenza di parcheggi riservati loro destinati presso la Città Ospedaliera in Contrada Amoretta Avellino minore rispetto all’assidua affluenza degli utenti che si recano quotidianamente presso la struttura sanitaria per visite e cure.

Il Vice Coordinatore Campania dichiara: ci appelliamo alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera e all’ Amministrazione affinchè si possa rivedere la predisposizione degli stalli aumentandone il numero previsto in quanto nei giorni di avverse condizioni climatiche la struttura realizzata al coperto multipiano risulta lontana dall’ingresso tenuto anche conto che aree interne di sosta sono riservate ai mezzi sanitari di pazienti in terapia giornaliera e altri riservati al personale sanitario, dovendo tenere in considerazione anche che e previsto l’accesso agli ospedali a chi come noi muniti di contrassegno per la sosta blue.

