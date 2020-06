AVELLINO. “Era la Pantera al 1000 x 1000”. La testimone conferma di aver visto il felino a poche decine di metri.

Ha confermato agli investigatori e alla stampa la testimone che questo pomeriggio ad Avellino nei pressi del Rione Parco, dove la donna abita, che dal balcone della sua abitazione avrebbe avvistato il grosso animale di colore nero. “Non era assolutamente un cane, ne tanto meno un gatto, era di grosse dimensioni con un pelo nero vellutato e una testa tonda con una lunga coda, non sono convinta al 100×100 ma al mille per mille. Volevo fare la foto con il telefonino ma è stata così veloci a scomparire nella boscaglia che non mi è stato possibile”. Questa mattina inoltre la donna ha dichiarato che i cani hanno abbaiato in maniera insolita ed una sua vicina di casa di aver sentito un fruscio strano nell’area verde. Gli investigatori formati da Forestale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Vigili Urbani hanno setacciato l’area per trovare elementi a supporto, ma sembra di non aver riscontrato nulla in particolare.

