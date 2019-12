AVELLINO. Evento Solidarietà’ del Motoclub Fuerca Bikers

Giovanni Capponi, Presidente del MotoClub Fuerca Bikers di Avellino annuncia che il giorno sabato 4 gennaio, sarà organizzato l’evento solidarietà contro la violenza sulle donne. Trattasi di un evento benefico al fine di far comprendere alla cittadinanza che i Fuerca Bikers ci sono e ci saranno sempre in tema di solidarietà e faranno sempre di tutto per donare gioia e spensieratezza, combattendo ogni ingiustizia e rimanendo a fianco dei più deboli e disagiati! “Alle ore 15:00 – scrive il presidente Capponi – ci riuniremo tutti alla nostra clubhouse di Via Alvanella 74 a Monteforte Irpino ed andremo all’istituto di Ospedaletto D’Alpinolo, CASA RIFUGIO “ Alessandra Russo”, dove porteremo tutti i doni raccolti, sia per le donne presenti che per i loro bimbi , per poi effettuare un motogiro per le strade di Avellino, con un fiocco rosa al braccio, simbolo di rispetto per le donne e segno di lotta contro la violenza. In ultimo, in Piazza della Libertà di Avellino offriremo un brindisi a tutte le donne e le persone presenti . Spero in una Vostra presenza e collaborazione al fine di propagandare quelle cose belle che la città è ancora in grado di organizzare e donare”.

adsense – Responsive – Post Articolo