AVELLINO. Ferragosto violento, lite tra nuclei familiari ad Atripalda e tra extracomunitari in città

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri in merito ad una rissa tra due nuclei familiari, avvenuta nel pomeriggio in parco pubblico di Atripalda, ed una lite tra extracomunitari che si è verificata qualche ora fa in piazza Libertà del capoluogo Irpino.

In entrambi i casi sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino, impegnati nell’ambito dei servizi predisposti per questo weekend di Ferragosto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.

