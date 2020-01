AVELLINO. Fondazione Sistema Irpinia, Giovanni Esposito nell’organismo consultivo propositivo per gli aspetti che riguardono i diversamente abili

Giovanni Esposito intende ringraziare il presidente della provincia di Avellino Avv. Domenico Biancardi per essere stato scelto come componente del Comitato Scientifico della Fondazione Sistema Irpinia, organismo consultivo propositivo per la parte dedicata agli aspetti dei diversamente abili. “Dedicherò impegno e dedizione con senso del dovere, professionalità e competenza ma soprattutto con senso di responsabilità, verso la Provincia di Avellino, col quale opero da anni per l’affermazione dei diritti dei diversamente abili. Desidero ringraziare il consiglio provinciale e il direttivo della fondazione a cui ho indirizzato la mia disponibilità e che per avermi concesso la possibilità di poter venire incontro alle esigenze del territorio e soprattutto di chi come me vive una disabilita e necessita di essere tutelato”, ha dichiarato il responsabile provinciale del M.I.D..

adsense – Responsive – Post Articolo