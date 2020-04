Avellino. Francesco Todisco sulla Palazzina Alpi: “Struttura pronta”.

La Palazzina Alpi è pronta ad Avellino. Qui di seguito la comunicazione sui social del consigliere regionale per le aree interne Francesco Todisco.

“La sistemazione della Palazzina Alpi era stata immaginata per affrontare un picco dei ricoveri, atteso in queste settimane, che avesse riempito tutti i posti letto del Moscati. Sistemazione che ha incontrato difficoltà, comuni a tutta l’Italia, nel reperire le attrezzature necessarie, a partire dai ventilatori, dei quali c’è stata carenza sul mercato mondiale. Fortunatamente, però, questo aumento di ricoveri non c’è stato e ci auguriamo che non ci sarà in futuro. Avere ora, però, questa struttura pronta, ci consente di pianificare al meglio l’ospedalizzazione dei pazienti Covid, restituendo la loro funzione originaria alla gran parte dei reparti del Moscati e avendo una struttura interamente dedicata al Covid, che è, sì, indipendente, ma ugualmente connessa ad altri reparti dell’ospedale che potrebbero essere essenziali per la gestione del virus. Con buona pace di chi immaginava di recuperare strutture non a norma, né dal punto di vista della normativa antisismica né dal punto di vista dei requisiti minimi di organizzazione sanitaria per questa fase”.