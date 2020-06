Avellino. Giornata di studio su contratti e appalti durante il Covid-19

Si è tenuto oggi il convegno organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, dal tema “ Contratti e appalti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”. Ha aperto i lavori dell’evento formativo l’arch., presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Hanno relazionato l’avv,, founding partner Legal Team, l’avv., partner legal team e l’ing., docente presso il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA). Ha moderato l’incontro l’arch., vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. L’evento promosso in collaborazione con lo studio legale, Legal Team, è stato incentrato sull’emergenza covid-19, per la corretta gestione dei contratti in essere e dei nuovi, sia nel settore dei lavori pubblici che dei lavori privati. In particolare è stato affrontato l’argomento dei nuovi costi da assumere per la messa in sicurezza dei cantieri e delle nuove responsabilità per i coordinatori per la sicurezza. Sono state illustrate le attuali direttive del Decreto Cura Italia e la normativa regionale della Campania emanata in queste settimane. L’incontro è stato seguito da un folto numero di professionisti. Sono state inoltre anticipate le tematiche riguardanti le responsabilità dei tecnici per la concretizzazione del “superbonus”, argomento che sarà approfondito in un nuovo appuntamento.