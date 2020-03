AVELLINO. Giovanni Esposito (Movimento Italiani Disabili), interroga il Governatore De Luca sull’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria domiciliare

Il Vice Coordinatore Campania Mid Giovanni Esposito del Movimento Italiano Disabili Campania Giovanni Esposito attraverso questo comunicato si rivolge al Presidente della Regione Campania Dott. Vincenzo De Luca e ai relativi organi locali preposti, comprendendo la situazione emergenziale relativa al Covid 19, chiede e sollecita chiarimenti in merito all’erogazione dei servizi indispensabili e salvavita di assistenza sanitaria domiciliare per le disabilità gravissime, presenti sul territorio regionale.

Tali delucidazioni si richiedono per favorire la possibilità di un confronto, che generi effettivo sostegno sia per le patologie gravissime della disabilità, ad oggi isolate e prive di una minima assistenza, sia per i caregiver familiari, che ne garantiscono l’assistenza vitale domiciliare.

In attesa di ricevere comunicazioni lo scrivente porge

