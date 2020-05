AVELLINO. Giuseppe Iannuzzi nominato Coordinatore Provinciale di Avellino nel Movimento Italiano Disabili

Giuseppe Iannuzzi giovane della Provincia di Avellino nominato Coordinatore Provinciale di Avellino nel Movimento Italiano Disabili si presenta alla città e dichiara: mi fa piacere e sono onorato di aver avuto la possibilità di entrare nella famiglia del Mid per rendermi utile e necessario a dare una mano nel migliore dei modi attraverso le mie competenze e possibilità per stare accanto alle persone in difficoltà da non lasciarle sentire sole. La sua prima lodevole iniziativa chiedere all’amministrazione comunale del suo paese la risoluzione delle problematiche di percorribilità dell’area del parco del suo paese Santo Stefano del Sole .

Giuseppe sogna la nostra provincia più accessibile, più a misura di diversamente abile, con più possibilità lavorative insomma una città del futuro

