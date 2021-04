Ieri alcuni membri del Coordinamento Forza Italia giovani di Avellino si sono recati presso la sede provinciale della Caritas per consegnare colombe e uova di cioccolato.

L’intero coordinamento giovanile provinciale ha voluto portare avanti questa campagna di solidarietà per stare vicino e sostenere tutte quelle famiglie che in questo momento di crisi hanno bisogno di aiuto.

Si ringrazia Don Vitaliano Della Sala per la sua disponibilità.”

