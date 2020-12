AVELLINO. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra la sua Santa Patrona Barbara

Quest’oggi mercoledì 4 dicembre, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra la sua Santa Patrona Barbara. Il Comando di Avellino, in considerazione del quadro epidemiologico che stiamo vivendo, ed in linea con quanto disposto dal Capo del Corpo, ha previsto la sola celebrazione liturgica, la quale si è svolta presso la Chiesa del Santissimo Rosario al Corso Vittorio Emanuele, alla presenza di autorità civili e militari, ed officiata dal Vescovo, Sua Eccellenza Arturo Aiello.

Il programma ha visto alle ore 08’30 la deposizione presso il cimitero di Avellino, di piccole composizioni floreali ai colleghi deceduti prematuramente negli anni scorsi, e a seguire è stata deposta una corona di alloro alla lapide del Vigile Generoso Iandolo presso la sede del Comando Irpino. Al termine della celebrazione liturgica e dopo la preghiera di Santa Barbara, il Comandante Luca Ponticelli ha tenuto un breve discorso di saluto, tracciando anche un bilancio dell’anno che sta per finire.

adsense – Responsive – Post Articolo