AVELLINO. Il Movimento Italiano Disabili partecipa all’inaugurazione del polo giovani della Diocesi

“Emozionante la cerimonia di inaugurazione tenutasi ieri pomeriggio a cui ho preso parte come Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili del Polo Giovani della Diocesi di Avellino alla presenza di associazioni cittadini e autorità di ogni ordine e grado. E’ stato un momento che reputo di grande riflessione e di sensibilizzazione verso le tematiche giovanili a partire proprio dall’intervento del vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello che ha parlato con amore e sensibilità ai giovani oltre a diffondere un messaggio che il Papa per intercessione di sua eccellenza ha voluto porgere alla nostra comunità. Presente alla cerimonia anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha ripercorso non solo le parole del vescovo ma anche dei momenti dell’Emergenza in cui si è trovato a dover con toni chiari invitare le nostre comunità al senso di responsabilità., inoltre il Governatore in un passaggio del suo discorso ha rivolto un invito anche ai genitori ad essere più vicini e più vigili nell’indirizzare i propri figli verso i veri valori della vita. Come Coordinatore Campania del Mid ho avuto occasione per qualche istante di poter chiedere al presidente Vincenzo De Luca più attenzione da parte della Regione verso la tutela dei diritti e l’erogazione di servizi rivolti ai diversamente abili , il Governatore ha accolto e raccolto la mia richiesta dicendomi di poter star tranquillo che lui era a nostra disposizione ma si sa che per poter trovare fondo di verità in queste parole bisogna toccare con mano l’evolversi delle iniziative future messe in essere realmente e che alle parole seguano i fatti intanto ciò che possiamo affermare è che grazie alla Diocesi per volontà di sua eccellenza Vescovo che personalmente ringrazio finalmente un’ altra struttura come quella del Polo Giovani oltre al Parco Palatucci definita Oasi di Pace è stata rivitalizzata e riconsegnata alla città”. Cosi in una nota stampa Il Coordinatore Campania del Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito

