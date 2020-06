Avellino. Il sindaco Festa presenta il pacchetto “Svolta” e spunta la “Smile Arena” a Campo Genova.

Oggi in videoconferenza da Palazzo di Città il sindaco di Avellino Festa ha fatto riferimento al pacchetto Svolta. “S” sta per sociale, “V” per vivibilità, “O” per origini, “L” per lavori, “T” per turismo, “A” per ambiente. Il piano è di 5,8 milioni di euro. Il primo cittadino ha affermato: “L’amministrazione vuole riconsegnare alla cittadinanza in tempi brevi l’ex Gil, Piazza Castello e il Tunnel”. Le dichiarazioni ad effetto sono relative alla costruzione di una “Smile Arena” a Campo Genova e l’effettuazione del “Centro Irpino delle Eccellenze Locali” a Piazza Kennedy. La prima sarebbe una sorta di mini palazzo dove tenere spettacoli.

