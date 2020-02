AVELLINO. In fiamme apparttamento con anziana 90enne all’interno. Salvata

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 10’30 di oggi 11 febbraio, sono intervenuti in via Pionati, in centro città, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento sito al secondo piano di un palazzo del posto. In supporto alla squadra intervenuta, anche l’autoscala, con la quale si è provveduto ad entrare nell’appartamento e spegnere le fiamme localizzate in cucina. All’interno della casa una anziana donna di 90 anni, che è stata portata fuori in salvo, e affidata ai sanitari del 118 intervenuti.

