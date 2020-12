AVELLINO: Inaugurazione service “Stelle a Casa” 28 dicembre 2020

I Lions Club Avellino Principato Ultra, con la partecipazione del Governatore del Distretto 108 Ya Antonio Marte, inaugurano il service “Stelle a Casa”. l’appuntamento è per il 28 dicembre p.v. alle ore 19:00 presso: Conad Superstore La Torre – C.da Chiaira – Avellino. Nel corso della manifestazione, nel più rigoroso rispetto delle vigenti norme sanitarie ed alla presenza del Governatore saranno ritirate presso la struttura commerciale Conad n. 24 schede-buoni spesa acquistate dal Club che mensilmente e per l’intero nuovo anno 2021 saranno poi consegnate dai responsabili del service a 2 famiglie bisognose, già individuate ed a cui si è già provveduto a fornire prima delle festività natalizie vari pacchi alimentari e di beni di consumo.

“ In questo momento di grande emergenza anche se non possiamo incontrarci personalmente, è comunque importante mantenere viva e ferma la nostra azione di servizio, adeguata al difficile momento, anche se questo comporta delle limitazioni e rinunce– dice il Presidente del Club Avellino Principato Ultra, Francesco Biancaniello– posso però affermare che noi Lions, nonostante il disagio del “distanziamento”, siamo riusciti, come sempre, ad affrontare le difficoltà con la nostra consueta forza, con coraggio, con il nostro impegno, con il nostro SERVIZIO, sempre vicini alla gente. Quest’anno il Club festeggia e celebra, anche se in modo inusuale, il trentennale della charter, della fondazione. Avremmo voluto celebrare in modo diverso! Ma celebriamo e festeggiamo comunque con grande entusiasmo, quell’entusiasmo che vedo quotidianamente in tutti i soci impegnati a programmare, realizzare e celebrare i ns. service per rispondere alle necessità ed ai bisogni di cittadini e famiglie.

Festeggiamo il ns. trentennale con il servizio! I nostri service già realizzati ed in fase di realizzazione sono adeguati alla difficile realtà dell’oggi e si riferiscono alle attività di:

sostegno e contribuzione economica ai service distrettuali “Cani Guida”, “Banco alimentare” e inaugurazione ed attuazione anche ad Avellino del service distrettuale “Stelle in Strada” già operativo a Napoli ed a Salerno. L’attività del Club è incentrata sul reperimento di risorse economiche per l’acquisto di beni di prima necessità e di consumo da distribuire in favore di famiglie disagiate. In particolare il service rispondendo alle peculiari necessità del nostro territorio è stato specificamente denominato “Stelle in casa” prevedendo, attraverso l’utilizzo di fondi messi a disposizione, direttamente, dal ns. Club, ma anche con donazioni di soci, associazioni e privati, la possibilità di “adottare” per un anno due (2) famiglie bisognose di Avellino e provincia a cui saranno consegnati sia pacchi alimentari sia 24 buoni spesa (12 per ciascuna famiglia) del valore di 50,00 Euro cadauno e per un valore totale di 1.200,00 Euro, buoni acquistati presso il megastore Conad di Avellino che ha dato anche disponibilità per l’immediato futuro, di partecipare fattivamente al service mediante contribuzioni dirette di pacchi alimentari e/o contribuzioni economiche. Noi contiamo di potenziare ed implementare questo service aumentando la platea sia dei partecipanti (clubs, associazioni, enti, privati) ma soprattutto dei beneficiari.

E’ al territorio che la nostra azione si rivolge e deve rivolgersi soprattutto in questo momento in cui la società è indebolita, fiaccata da questa emergenza sanitaria ed economica che certo ha limitato la nostra azione, l’ha rallentata ma NON l’ha fermata!

L’emergenza ha risvegliato in noi Lions ancora di più il senso del servizio, di dare e di operare dove c’è bisogno ed in situazioni spesso difficili.

Alla nostra città ed alla nostra provincia offriremo i nostri “servizi” perché tanti sono coloro che nel ns territorio sono costretti a vivere il disagio della povertà, della malattia e dell’emarginazione e non solo, oggi aggravata dalla pesante situazione epidemiologica.

La nostra azione sarà contraddistinta da impegno, competenza, professionalità, organizzazione ma soprattutto dal nostro sorriso ed entusiasmo anche in questo momento di difficoltà.

Aiutare gli altri sicuramente ci arricchisce e ci arricchirà facendoci ritrovare ancora più forza e voglia di fare!

Noi non ci fermiamo!

Francesco Biancaniello

Presidente Lion Club Avellino Principato Ultra

