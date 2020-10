Avellino. Incendiati cassoni in via Soldi, danni ad un’autovettura.

Nella tarda serata di ieri 27 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in centro città, e più precisamente in via Serafino Soldi, per un incendio che ha interessato cartoni e cassoni per la raccolta differenziata dei rifiuti di un condominio del posto. Il tempestivo intervento di una squadra dal Comando di via Zigarelli, ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare guai maggiori. Lievi danni ad un’autovettura parcheggiata nei pressi e alla facciata del portone antistante.

