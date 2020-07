AVELLINO. Incendio all’interno di un esercizio commerciale

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 14’00 di oggi 16 luglio, sono intervenuti in via Giuseppe Zigarelli in centro città, nelle immediate vicinanze della Chiesa del Santo Rosario, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un esercizio commerciale del posto. Due le squadre che hanno lavorato con non poche difficoltà, viste le alte temperature che si sono registrate nei locali e i fumi della combustione. Ci sono volute più di due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Al momento in cui si è verificato il fatto, il negozio era chiuso, quindi non sono rimaste persone ferite.

adsense – Responsive – Post Articolo