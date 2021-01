AVELLINO. Incidente mortale nel popoloso rione San Tommaso. Muore una 17enne

Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi martedì 26 gennaio 2021 ad Avellino al rione San Tommaso, dove una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata catapultata fuori dall’auto su cui viaggiava a seguito di un incidente. L’auto, una Smart condotta a quanto sembra dalla sorella, avrebbe impattato un altro veicolo e dal violento urto la giovanissima è stata balzata fuori dall’abitacolo dopo che la stessa si è ribaltata. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze ma per la giovanissima non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine per le immediate indagini e per ricostruire l’esatta dinamica. L’altra sorella, conducente della Smart, non avrebbe riportato serie conseguenze. Traffico bloccato.

