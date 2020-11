AVELLINO. Incidente stradale in via Annarumma, giovani finiscono in ospedale

I Vigili Del Fuoco dei Avellino intorno alle ore 14’00 di oggi 08 novembre, sono intervenuti in via Antonio Annarumma sempre ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una in seguito all’impatto si ribaltava. Una ragazza ed un ragazzo alla guida dei rispettivi veicoli, di cui il ragazzo rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo averlo liberato è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino di entrambi i feriti per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

