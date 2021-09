Avellino – L’ avv. Benigni nominato commissario dell’ Ordine di Napoli Nord

L’ avv. Fabio Benigni, ex Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Avellino, è stato nominato Commissario straordinario dell’ Ordine degli avvocati di Napoli Nord

“La nomina, a firma del Ministro della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, a commissario straordinario dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, contestuale allo scioglimento del relativo Consiglio, rappresenta per me una gratificazione importante e allo stesso tempo una responsabilità notevole.

L’incapacità di funzionare dell’organo consiliare che ha determinato questa situazione, e che induce a una riflessione amara e triste, costituisce uno stimolo a creare i presupposti per garantire una gestione serena ed efficiente che merita l’intera Classe forense di Napoli Nord.

Il mio impegno sarà sempre caratterizzato da trasparenza, passione e dedizione”.

All’ avv. Fabio Benigni vanno le congratulazioni della redazione di Bassa Irpinia.

