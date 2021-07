AVELLINO. La FLC CGIL Avellino attraverso l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere di Avellino organizza un corso di formazione per VI Ciclo TFA Sostegno

La funzione del docente di sostegno, nella scuola del terzo millennio, va acquistando un’importanza sempre maggiore per un eterogeneo ordine di motivi. Tale funzione è necessaria e fondamentale per l’inclusione di tutti gli studenti nelle dinamiche formative ed educative dei vari ordini di scuola, eppure vista la crescente affluenza di aspiranti, gli Atenei introducono prove preselettive che finiscono per precludere l’accesso alla maggioranza dei candidati, anche se in possesso di prerequisiti necessari come l’empatia e la dedizione per svolgere la funzione di docente di sostegno.

Quindi, una preparazione preliminare specifica, appare la sola strada per l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo.

La FLC CGIL Avellino attraverso l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere di Avellino organizza un corso di formazione per VI Ciclo TFA Sostegno gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL (Il costo della tessera alla FLC CGIL per l’anno solare 2021 è di 36 euro).

Martedì 27 luglio 2021 alle ore 17:30 la FLC CGIL Avellino e Proteo Fare Sapere Avellino presenteranno su piattaforma GoogleMeet il corso di formazione per il VI Ciclo TFA Sostegno.

