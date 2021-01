AVELLINO. La morte della 17enne Debora Prisco, saranno le immagini della videosorveglianza a chiarire la dinamica. Domani i funerali

Saranno le immagini della videosorveglianza a fare luce sulla dinamica dell’incidente che l’altro giorno è costato la vita a Debora Prisco di Aiello del Sabato, nell’incrocio tra via Due Principati e via Di Vittorio. Le immagini sono state acquisite dai Vigili Urbani di Avellino che indagano sull’incidente, da due impianti privati presenti nella zona del sinistro e da una telecamera pubblica a ridosso di Rione San Tommaso. Nei video ci sarebbero le sequenze dell’incidente. Ma per il momento c’è massimo riservo da parte degli inquirenti circa il contenuto dei video. Intanto domani, venerdì 29 gennaio si terranno i funerali della giovane Debora Prisco, di Aiello del Sabato, la cerimonia religiosa sarà celebrata alle 9,30 al Duomo di Avellino, in forma strettamente privata per le disposizioni anti Covid.

