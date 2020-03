AVELLINO. La polizia municipale in prima linea per l’emergenza Coronavirus

La Polizia Municipale in questi giorni, per l’emergenza Coronavirus, è in prima linea per cercare di contenere la diffusione del virus, facendo restare a casa le persone che gironzolano per la città. Un lavoro che comporta lo stare per strada diverse ore, potenzialmente a rischio contagio. Questa mattina una gradita sorpresa al Comando della Polizia Municipale e anche in questo caso, Avellino dimostra, ancora una volta, di avere un cuore grande. Una cittadina avellinese ha confezionato delle mascherine per gli operatori della Polizia Municipale e questa mattina le ha consegnate ad una pattuglia presente in città, in Via Campane. Il Colonnello Michele Arvonio ha telefonato e ringraziato la signora a nome della Polizia Municipale di Avellino: “Sono sempre più onorato di prestare servizio in questa città…Grazie”.

adsense – Responsive – Post Articolo